Le Grand Cirque Medrano présente son nouveau spectacle 2017, le Festival international du cirque !

Un show spectaculaire avec la participation des meilleurs artistes du moment tous récompensés dans les plus grands et les plus prestigieux festivals de cirque du monde !

Au programme :

- l'incroyable groupe de Tigres Blancs et dorés du Cirque Medrano,

- Pour la première fois en Europe le trio « golden », Mains à mains

- La Grande Caravane des animaux Exotiques, Chameaux, Dromadaires, Zèbres, Vaches Africaines

- le roi du jonglage, Pedro Pontigo

- Primé au festival du cirque de Monte Carlo, Les Fameux éléphants indiens

- il nous arrive d'Ethiopie, Pour la première fois en France Mister Yoga, l'Homme Caoutchouc.

- Au filet Aérien, Camila

- La majestueuse Cavalerie de Carlos Savadra, récompensé au festival du cirque d Monté Carlo

- Aux Sangles Aériennes, le Duo Stella

- Du jamais vu sur une piste de Cirque : Les animaux de la Ferme.

- Les Plus Grands clowns du moment : Duo Martinez !

2 heures de grand spectacle pour toute la famille avec les meilleurs artistes et les plus beaux numéros d'animaux.

Place Gratuite pour les enfants de moins de 24 mois, sous condition d'être assis sur les genoux d'un adulte.

