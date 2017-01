Plus d'infos sur le spectacle Bestias à Cavaillon

Spectacle à partir de 7 ans.

En dehors et sur la piste défile le monde enchanté de ces artistes, un monde bien à eux, un monde créé, à la lisière du cirque et des arts plastiques, débordant d'humour, d'une infinie délicatesse et d'une poésie parfois nostalgique. Pas de danse endiablés sous le regard d'un cheval, musique, chant, voltige, art équestre, un corbeau-pie extravagant et malicieux...