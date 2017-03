Plus d'infos sur le concert Didier Lockwood à Le Thor

Concert de violons croisés pour un étonnant voyage rythmique et métissé au coeur de l'harmonie et des musiques du monde. De la Chine au Balkans, de la Mongolie aux Moyen-Orient, laissons-nous transporter par cette création singulière qui réunit cinq artistes virtuoses d'horizons divers et offre une vision contemporaine et décalée de la Route de la soie. Fruit de la rencontre entre le violoniste jazz improvisateur Didier Lockwood, dénicheur de talents sans frontières à la carrière internationale, les Violons Barbares (Mongolie, Bulgarie) et Guo Gan (Chine), quatre cordes frottées rejointes par les percussions de Fabien Guyot, cette création commune nous donne l'occasion unique de parcourir de nouvelles contrées musicales. Un « dialogue interculturel » autour des violons du monde qui dessine un paysage inoubliable et universel.