Plus d'infos sur le concert Electro Deluxe à Le Thor

Le groupe d'électro jazz français pose son groove unique et son irrésistible sens de la fête pour une soirée de luxe ! Entre héritage et modernité, groove et jazz, soul et funk, le groupe de musiciens survitaminés parmi les plus actifs de la scène musicale française présente son nouvel album abouti, intemporel, joyeusement communicatif. Un répertoire inédit que le chanteur crooner américain James Copley dévoilera accompagné d'une nouvelle section cuivres décoiffante, et de ses musiciens à l'énergie explosive, enrichis de diverses et remarquables collaborations (C2C, Hocus Pocus, Ben l'Oncle Soul...). Pas de limites, pas d'étiquettes, pas de temps mort : Electro Deluxe explore les frontières musicales dans toutes leurs dimensions et renouvelle magiquement la scène soul. Une recette imparable pour un retour aux instruments vintage qui promet une soirée inoubliable !