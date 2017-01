Plus d'infos sur le concert Un Air, Deux Familles à Mazan

Asso.des 2 Mains/Les Passagers du Zinc (1-112585/87) en accord avec l'Asso. Les Ogres de Barback présente

Les Ogres de Barback, c'est plus de vingt ans de carrière à défendre, sans aucune concession à « l'air du temps », une conception de la chanson française décloisonnée et ouverte sur le monde. C'est plus de vingt ans passés sur leur terrain de jeu favori, celui où l'on s'expose, où l'on partage, où l'on échange, celui où, en tant qu'artistes, ils sont nés et où ils existent pleinement : la scène. Mais c'est aussi plus de vingt ans passés à développer incessamment de nouveaux et atypiques projets, dont la rencontre semble être le maître-mot.Avec les Hurlements d'Léo [près de vingt ans de carrière également, aujourd'hui], rencontrés à la fin du siècle dernier sur la tournée "Latcho Drom" [sous chapiteaux], la plate-forme des affinités artistiques et humaines s'est immédiatement avérée large. Suffisamment pour envisager de partager maintenant rien moins qu'un tour d'Europe sous chapiteaux. A l'automne 2001, ils enregistrent un album "live", sous l'explicite nom de Un Air, Deux Familles, sur lequel les deux groupes jouent ensemble les morceaux de chacun d'eux, font des reprises de haute volée [dont le désormais incontournable "Salut à toi"] et livrent des compositions communes.Les importantes ventes de l'album financeront le périple européen de l'été suivant.Entre temps, une quinzaine de dates - sans chapiteau - est prévue en France. Partout, dans des salles de mille à deux mille places, ils jouent à guichets fermés et déclenchent une impressionnante frénésie. Les sollicitations arrivent de toute la France pour des concerts supplémentaires. Mais les Ogres ont une façon de travailler leurs projets à laquelle ils ne dérogent pas, quel que soit le succès obtenu. En accord avec les Hurlements, Un Air, Deux Familles se devait d'être éphémère, il l'est resté. L'épopée européenne traverse cinq pays [Belgique, Allemagne, Pologne, Roumanie et Suisse], met sur la route une trentaine de personnes au sein d'une véritable caravane de cirque, avec son lot de galères et de camions rincés, et s'avère, comme attendue, une source incroyable de rencontres, d'expériences, d'anecdotes et d'émotions en tout genre. Une inoubliable aventure humaine, en somme.Et une aventure artistique qui a marqué des dizaines de milliers de spectateurs, d'auditeurs de l'album [disque d'argent], de spectateurs du DVD [DVD d'or]... Au point que l'album, épuisé et encore jamais réédité se vend aujourd'hui à des prix exorbitants sur le net, et que quinze ans plus tard, il ne se passe pas une semaine sans que des gens réclament le retour de cette aventure.Et puis... dernièrement, comme ça, sans s'annoncer, l'envie d'y « retourner » a saisi les deux groupes au col et s'est imposée à eux. Ils s'en sont parlé, tranquillement, comme les vieux amis qu'ils sont. Et l'envie s'est muée en projet, et... Un Air, Deux Familles va refaire un petit tour de piste en 2017 !Et gageons que, pour les artistes comme pour le public, ces retrouvailles seront à la hauteur des envies et des espérances : de nouveaux moments inoubliables !