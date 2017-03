Plus d'infos sur le spectacle Noche De Arte Flamenco à Le Thor

Association andalouse Alhambra NOCHE DE ARTE FLAMENCO El Choro – Aviso : Bayles de Jitanos Dans le cadre du 16ème Festival Andalou, organisé par l'Association Andalouse Alhambra Soirée flamenco exceptionnelle avec le grand danseur Antonio Molina « El Choro » Avec Antonio Molina « El Choro » qu'il qualifie de naturel, puissant et élégant, au jeu de jambes nerveux et implacable, Rafael Estévez a conçu le spectacle parfait. Il s'est inspiré d'une antique affiche annonçant les spectacles gitans au XVIIIème siècle pour passer en revue le répertoire des premiers artistes et en l'adaptant à la personnalité artistique du danseur et par là même l'actualiser. Avec Jesús Corbacho, Moï de Morón et Pepe de Pura au chant, Jesús Guerrero et Juan Campallo à la guitare et Paco Vega aux percussions tous les critères sont réunis pour un accompagnement musical idéal. La musique a été créée à partir des pièces originales. Il en résulte des morceaux émouvants à la « solera » palpable sur lesquels l'identité artistique d' Antonio Molina et de Gema Moneo, qui l'accompagne, se réalise pleinement. Ce spectacle est un vrai bijou, du flamenco à l'état pur, généreux, actuel et intemporel, il va rester dans les mémoires et réchauffer longtemps le coeur du public ! Succès unanime au Festival Flamenco de Jerez de la Frontera, de Mont de Marsan, au Festival Días de Flamenco de Tel Aviv et à la Biennale de Flamenco de Séville. Avec : Danse : Antonio Molina “El Choro” ; Gema Moneo Guitare : Jesus Guerrero, Juan Campallo Chant : Pepe de Pura – Jesus Corbacho – Moi de Moron Percussions/Cajón : Paco Vega Direction artistique : Rafael Estevévez Son et lumières : Félix Vazquez Spectacle produit par la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco - Soutenu par l'Institut Andaluz del Flamenco-Consejería de Cultura