Plus d'infos sur le spectacle Tap Factory à Le Thor

Un spectacle de danse novateur et puissant qui réunit une troupe mondialement reconnue d'artistes virtuoses... et percutants ! Vous aimez les claquettes, mais aussi la danse urbaine, les percussions et les acrobaties ? L'énergique troupe franco-américaine de Tap Factory réussit à transformer cet étonnant cocktail en show visuel enthousiasmant ! Dans un cadre contemporain d'usine, rappelant l'univers des Temps Modernes de Chaplin, les artistes éclectiques réunis par le chorégraphe Vincent Pausanias, inventent une performance scénique haute en couleurs, multipliant les prouesses, l'humour et la fantaisie pour renouveler l'art des claquettes. Champions du monde de claquettes, mais aussi danseurs hip hop, percussionnistes et acrobates combinent leurs talents et fusionnent leurs énergies pour nous couper le souffle et les jambes ! Bonne humeur et vitamines garanties, pour toute la famille.