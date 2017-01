Plus d'infos sur le spectacle Christelle Chollet à Avignon

L'OPERA GRAND AVIGNON (L.3-1024450) PRESENTE CE SPECTACLE

Après “L'EmPIAFée”, et “Made In Chollet”, l'humoriste hyperactive nous en met plein la vue dans ce spectacle glamour et détonant qui fusionne one-woman-show et comédie musicale. Truffé de tubes revisités et de chorégraphies renversantes, il s'inspire notamment de sa vie de maman d'ado, source de sketches hilarants et confondants de vérité