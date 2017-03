Plus d'infos sur le spectacle Don Quichotte De La Manche à Avignon

Après Les Misérables, Pinocchio, Sherlock Holmes et le Chien des Baskerville..., le théâtre du Kronope se lance une fois de plus dans un exercice périlleux : adapter un chef-d'oeuvre littéraire, véritable livre fondateur de la littérature romanesque. Un défi à la mesure du Kronope qui aime, plus que tout, se frotter à la démesure. Le duo du célèbre chevalier errant, l'idéaliste, qui se bat contre des moulins à vent, le rêveur qui prend ses hallucinations pour la réalité, le fantasque, et de son écuyer prosaïque, qui a, lui, les pieds sur terre, se transforme en quintet comique, une famille gitane au complet. Tous s'unissent pour faire vivre le rêve du patriarche, « Don Quichotte de la Manche ». Les mots de ce dernier, ceux d'une chevalerie fantasmée, d'un âge d'or rêvé, entrent alors en résonance avec ceux d'une communauté rejetée, celle des roms et des tziganes, qui se heurte à l'intolérance d'une société policée et cadenassée. Dans une période de contestation permanente de notre modèle social, politique et économique, il s'agit de mettre en exergue la dimension révolutionnaire du livre de Cervantès, avec ce message en filigrane : des individus peuvent avoir raison contre une société entièrePMR 04 90 86 74 87